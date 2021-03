Svakako trebaju postojati određeni kontrolni mehanizmi. Mislim da bi SOA trebala vratiti sigurnosne provjere za sve državne dužnosnike – rekao je Ivan Malenica, ministar uprave (HDZ) u Otvorenom (dolje snimka). Nikola Grmoja (Most) je naveo jedna problematičan primjer – Javio mi se jedan čovjek koji je bio u našoj diplomaciji kojem je SOA donijela negativnu sigurnosnu provjeru. On to ne može nikako osporiti jer je to povjerljiv nalaz i tu se postavlja pitanje može li netko iskoristiti SOU da bi određenim ljudima onemogućila političko djelovanje. Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, vratio je stvar na početak – Po meni je ovo skandalozno. Jer ako mi ne vjerujemo u svoje vlastite institucije, onda nešto ne štima s nama.