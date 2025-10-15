Kad umjetna inteligencija seli na selo

Sve više IT kompanija u Indiji seli poslove vezane uz umjetnu inteligenciju iz metropola u manje gradove poput Virudhunagara, gdje su troškovi niži, a radna snaga visokoobrazovana. Taj trend, poznat kao cloud farming, predvode firme Desicrew i NextWealth, koje treniraju i testiraju AI modele za klijente iz SAD-a i Europe. Oko 70 posto zaposlenih čine žene, a industrija bi u idućih pet godina mogla stvoriti 100 milijuna novih radnih mjesta. “Silicijska dolina gradi motore, Indija ih održava”, poručuju stručnjaci. Poslovni