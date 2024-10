Valjda manje i zrači

Pionirski projekt pozdravljen je i kao prijelomni trenutak za dugoročnu održivost nuklearne energije te kao ‘model za cijeli svijet’. U osnovi, projekt Onkalo je gradnja postrojenja za kapsulaciju i odlagališta istrošenog goriva. I to nije privremeno, to je zauvijek – kažu iz tvrtke zadužene za ovaj projekt. Nuklearna energija trenutačno osigurava oko devet posto svjetske električne energije, a budući da je niskougljična, zagovornici tvrde da ima potencijal odigrati značajnu ulogu u pomaganju zemljama u proizvodnji električne energije, uz istovremeno smanjenje emisija i ovisnost o fosilnim gorivima. Model zbrinjavanja temelji se na principu više barijera, gdje nekoliko projektiranih barijera nastoji osigurati dugoročnu sigurnost istrošenog nuklearnog goriva. U praksi to znači da ako otkaže jedna od barijera, izolacija radioaktivnog otpada nije ugrožena. Time jamče sigurnost kod zbrinjavanja. tportal