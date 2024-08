Valjda znaju što rade

Katastrofa nuklearke u Černobilu 1986. godine i dalje je najzloglasniji incident takve vrste. Tijekom testiranja sustava došlo je do kvara i otvorenog požara. Više od 5 milijuna ljudi u SSSR-u je kontaminirano, bilježe se velike brojke oboljelih od tumora, a cijelo je područje i danas napušteno… Semiplataninsk u Kazahstanu bio je mjesto na kojem je SSSR testirao svoje nuklearno oružje. U 40 godina (do 1989.) provedeno je više od 450 testova. Danas to područje istražuju znanstvenici, ali zabranjena je zona za sve ostale ljude. Hanford Site u američkoj saveznoj državi Washington bio je pogon za proizvodnju radioaktivnog plutonija za više od 60.000 bombi. Godinama se radioaktivni otpad nestručno odlagao, a danas su zagađene čak i podzemne vode u blizini tvornice. Sličnu ulogu imao je i Sibirski kemijski kombinat u Seversku u današnjoj Rusiji. Danas je to područje na kojem se odlaže nuklearni materijal. Mailuu-Suu u Kirgistanu bio je rudnik urana, a otpad koji je nastao tijekom kopanja je radioaktivan te nije skladišten u skladu s pravilima…. Revija HAK