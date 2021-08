Od preko 20 tisuća potrošača na području Like koji su u posljednjih nekoliko dana ostali bez struje do utorka poslijepodne broj odsječenih spustio se na njih samo 160. Opskrba je normalizirana u svim krajevima. Stabla padaju zbog bure, snijega i starosti i to je prirodni proces. No, hrvatska specifičnost jest da ih se jednostavno ne može preventivno posjeći. Brani zakon. Onome tko pokuša to napraviti i spriječiti nestašicu struje za desetke tisuća kuća – a bilo je i takvih optimista – slijede upozorenja, opomene i prekršajne prijave, piše Tportal.