Iako je Barcelona početkom srpnja objavila kako je produžila ugovor s Leom Messijem do 2021. godine navodno je došlo do promjene. Kako piše španjolski As taj ugovor još uvijek nije služben. Argentinac se nije pojavio na službenoj ceremoniji produženja vjernosti s klubom. As tvrdi kako je Manchester City ozbiljno zainteresiran za kupnju Barcelonine zvijezde. Navodno je Pep Guardiola odlučio poslati ponudu od nevjerojatnih 400 milijuna eura za usluge 30-godišnjeg napadača. The Sun, Index