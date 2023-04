Real Madrid i Manchester City odigrat će 9. i 17. svibnja svoje polufinale Lige prvaka, a mnogi vide pobjednika ovog okršaja kao sigurnog osvajača titule europskog prvaka.

Bliži se završnica Lige prvaka, u kojoj ćemo 10. lipnja u Istanbulu dobiti novog vladara europskog klupskog nogometa. Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih okršaja, u turniru su ostala još samo četiri kluba, a dva koja favoriziraju stručnjaci igraju međusobno.

Naravno, radi se o Real Madridu i Manchester Cityju. S jedne strane aktualni prvak Europe, s druge momčad koju sportske kladionice favoriziraju od samog početka natjecanja. Prva utakmica igra se 9. svibnja u Madridu, a uzvrat 17. svibnja u Manchesteru.

Pobjednik ovog dvoboja ide na boljeg iz milanskog derbija Intera i Milana. Uz dužno poštovanje talijanskom nogometu koji je u usponu, malotko vjeruje da klubovi iz Milana mogu parirati europskim velikanima s druge strane ždrijeba, zbog čega se sve više sudar Reala i Manchester Cityja opisuje kao finale prije finala ovogodišnje Lige prvaka.

Na strani Reala iskustvo i mentalitet

Iako ga kladionice ne vide kao favorita u polufinalnom dvoboju, Real Madrid bezbroj puta je dokazao da ga se unaprijed ne smije otpisivati.

Uostalom, prošle sezone je bio u ulozi autsajdera protiv Paris Saint-Germaina, Chelseaja i svojeg sadašnjeg suparnika Manchester Cityja i svejedno je spektakularnim preokretima prolazio dalje, da bi se na kraju uspješno obračunao i s Liverpoolom u finalu.

U redovima Reala su igrači koji imaju čak pet osvojenih Liga prvaka, poput Luke Modrića i Karima Benzeme, a tu su i neki novi mladi junaci, od kojih izdvajamo Viniciusa Juniora i Rodryga, vrlo bitne za “kraljevski klub” u posljednje dvije sezone.

Važna stvar za madridski klub je i pouzdanost kojom zrači Thibaut Courtois, što može biti ključno u velikim utakmicama, dok u obrani Real ima igrače kao što su David Alaba i Antonio Rüdiger, spremne uspješno se nositi s najboljim napadačima svijeta.

Realova vezna linija ima iskustvo u Modriću i Kroosu, ali tu je i mladi Federico Valverde koji se pokazao kao veliko otkriće ove sezone. U svlačionici su još daroviti Francuzi Ferland Mendy i Aurelien Tchouaméni pa možemo reći da trener Carlo Ancelotti ima moćnu momčad na svim dijelovima terena. Zato nikog ne bi iznenadilo da Real digne po 15. put najvažniji trofej u klupskom nogometu, no čeka ga obračun s najtežim mogućnim protivnikom.

Teško igrati protiv Guardiolinog pobjedničkog stroja

Manchester City možda još nikad nije osvojio Ligu prvaka, no nije slučajnost da je iz godine u godinu prvi favorit natjecanja. Pep Guardiola na raspolaganju ima zvjezdanu momčad vrijednu više od milijardu eura, a od prošlog ljeta pojačana je briljantnim centarforom Erlingom Haalandom, 22-godišnjakom koji trpa golove čim se pojavi na terenu.

Manchester City ovog proljeća niže pobjedu za pobjedom u svim natjecanjima u kojima sudjeluje i sve osim berbe trofeja u svibnju i lipnju bilo bi razočaranje za navijače nebesko plavih.

U svojim redovima Guardiola ima neke od najvećih svjetskih zvijezda, poput stoperskog dvojca kojeg čine Ruben Dias i John Stones te briljantnog veznjaka Kevina de Bruynea. Riyad Mahrez i Julian Alvarez trpaju golove kad god dobiju priliku igrati, a silno moćnu ofenzivu još upotpunjuju Phil Foden i Jack Grealish.

Zbog toga je izuzetno teško igrati protiv Manchester Cityja i tek su rijetki u 2023. godini pronašli protuigru za klub s Etihada. Međutim, Real Madrid pokazao je u posljednje vrijeme da ima recept za engleski nogomet, jer iz natjecanja je već izbacio Liverpool i Chelsea te ima namjere napraviti isto i s “građanima”.

U svakom slučaju, čeka nas strašan okršaj i šteta je što se odigrava već u polufinalu, no to barem znači da ćemo uživati u dvije utakmice, a ne samo u jednoj. Pobjednika će pak svi vidjeti kako diže pehar i prije finala u Istanbulu, no treba biti oprezan, jer u Ligi prvaka su iznenađenja moguća baš u svakoj fazi natjecanja.