Nepodnošljiva lakoća

Umjetnički i životni partneri Željka Veverec i Toni Starešinić su do sada pokazali zavidnu upornost u tjeranju svoje muzike i plodovi takvog pristupa se mogu vidjeti na “Komadu neba”. Udruženi sa Silviom Bočićem i Leom Beslaćem, ova ekipa zaljubljenih u različite muzičke smjerove s lakoćom “kuha” manje-više što god poželi, pa se na ovom albumu mogu osjetiti tragovi ne samo ranijih albuma Mangroovea, nego možemo čuti kako Starešinić iz grupe Chui utječe na Starešinića iz grupe Mangroove, a fatalna Je Veux usmjerava izričaj Željke Veverec. Ravno do dna