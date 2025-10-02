Kad ti rođendan krene s pogrebom maršala i završi u venecijanskoj galeriji

Marina Abramović ove jeseni u Manchesteru premijerno izvodi monumentalni performans Balkan Erotic Epic, projekt s više od 70 izvođača koji rekonstruira drevne balkanske rituale, od Titova pogreba do svadbenih slavlja. Predstavlja ga kao svoj najosobniji rad, pun erotike, humora i simboličkog oslobađanja majke-partizanke. Nakon turneje i proslave 80. rođendana u New Yorku, u svibnju 2026. postat će prva živuća umjetnica s izložbom u venecijanskoj Galeriji Akademije, rame uz rame s Tizianom. tportal