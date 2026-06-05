Marjane Satrapi, autorica kultnog 'Persepolisa' umrla je 'od tuge' u 56. godini - Monitor.hr
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Živjela kad svi su plakali

Marjane Satrapi, autorica kultnog ‘Persepolisa’ umrla je ‘od tuge’ u 56. godini

Persepolis je priča o odrastanju autorice u Teheranu tijekom Islamske revolucije 1979., prije nego što su je roditelji poslali u Europu. Bila je otvorena kritičarka iranske teokratske vlade i zagovornica ženskih prava. Hvaljena autorica ‘umrla je od tuge nešto više od godinu dana nakon smrti Mattiasa Ripe, svog supruga i ljubavi njezina života’, rekla je njezina obitelj novinskoj agenciji AFP. Satrapi je bila poznata kao otvorena kritičarka iranske teokratske vlade, a njezini grafički romani, među ostalim, bavili su se ograničenjima koja je nametnulo iransko islamsko vodstvo nakon iranske revolucije, u kojoj je srušena dinastija Pahlavi otprilike desetljeće nakon što se autorica rodila. U Francusku je stigla 90-ih. Bila je prva žena nominirana i za Oscar za animirani film za popularnu adaptaciju svoje serije. tportal 


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25.02.2017. (16:12)

Oživljena dostignuća

‘Radioactive’ – film o Marie Curie baziran na grafičkoj noveli

Redateljica Marjane Satrapi, autorica filmova Persepolis i Berlin, I Love You službeno je potvrdila kako će ove godine započeti sa snimanjem filma pod radnim nazivom ‘Radioactive’, baziranom na životu i radu velike fizičarke i kemičarke Marie Curie. Film se temelji na grafičkoj noveli Lauren Redniss Radioctive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout. Za adaptaciju knjige u scenarij zadužen je Jack Thome. Vox Feminae, Deadline Hollywood