Živjela kad svi su plakali

Persepolis je priča o odrastanju autorice u Teheranu tijekom Islamske revolucije 1979., prije nego što su je roditelji poslali u Europu. Bila je otvorena kritičarka iranske teokratske vlade i zagovornica ženskih prava. Hvaljena autorica ‘umrla je od tuge nešto više od godinu dana nakon smrti Mattiasa Ripe, svog supruga i ljubavi njezina života’, rekla je njezina obitelj novinskoj agenciji AFP. Satrapi je bila poznata kao otvorena kritičarka iranske teokratske vlade, a njezini grafički romani, među ostalim, bavili su se ograničenjima koja je nametnulo iransko islamsko vodstvo nakon iranske revolucije, u kojoj je srušena dinastija Pahlavi otprilike desetljeće nakon što se autorica rodila. U Francusku je stigla 90-ih. Bila je prva žena nominirana i za Oscar za animirani film za popularnu adaptaciju svoje serije. tportal