They were only kids, dammit

Showovi kao što je X Factor u Velikoj Britaniji osmišljeni su kao “tvornice zvijezda”, a od odraslih ljudi zaduženih za karijere, ali i živote (pre)mladih ljudi, očekujete i određenu razinu odgovornosti. No jednom kad napuste show, svi su oni obučeni da zarade, ali ne nužno i da se nose s teretom slave. A upravo je taj dio zanemaren iz čisto profiterskih razloga jer briga o mentalnom zdravlju zvijezde ne donosi novac, već upravo suprotno. Kad bi se u obzir uzimala mentalna iscrpljenost ili njihovi psihički problemi, sve te zvijezde ne bi bile na turneji ni u studiju, već kod kuće, na liječenju ili na odmoru. A to ne donosi novac, pa samim tim nije ni u interesu onih koji karijere vode. Slučaj EDM pop zvijezde Aviciija također je tragičan podsjetnik na pritisak slave koji autsajderima djeluje kao “kuknjava razmaženih zvijezda”. Međutim, ljudi sve gledaju kroz prizmu zarade i 250 tisuća dolara po večeri (koliko je Avicii dobivao) mnogima djeluje kao prilično dobar poticaj da prebrodite stres. No s takvim ciframa dolazi i tempo koji je za mnoge previše. Hrvoje Marjanović za Index.