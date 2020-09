Kulturološki katolici u raskolu s dogmom

Nakon što je, zbog zabrane da se takva praksa nastavi u Austriji, činom vrhunskog cinizma Hrvatska izvezla manifestaciju misnog komemoriranja bleiburških žrtava u Bosnu i Hercegovinu, i to direktno u sarajevsku katedralu, došlo je do snažne pobune protiv te mise u samom Sarajevu. I logično je da je do toga došlo. Ponajprije iz razloga što se, koliko god iz crkve tumačili drugačije, radi o političko-medijskom spektaklu s jasnom političkom porukom, k tome u gradu koji je posebno traumatično prošao kroz razdoblje okupacije za vrijeme NDH… – piše Dragan Markovina za Telegram.