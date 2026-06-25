Tehnologija juri, mi palimo sva četiri

Najčešće su to bile one koje su se toliko dobro uklopile u svakodnevicu da smo nakon nekoliko godina potpuno zaboravili da su ikada bile revolucionarne. Nekada smo budućnost zamišljali kao nešto što će jednog dana stići. Danas se sve češće čini da je problem upravo suprotan – budućnost stiže brže nego što uspijevamo odlučiti želimo li je uopće. Dobar primjer su robotaksiji. Robotaksiji nisu priča o automobilima. Oni su priča o povjerenju. LegalTech nije priča o tehnologiji. To je priča o tome kako se društvo prilagođava tehnologiji. Možda će najveća tehnološka revolucija ovog desetljeća biti upravo činjenica da smo napokon počeli razlikovati ono što je impresivno od onoga što je zaista korisno. Oleg Maštruko za Mrežu