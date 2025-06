Sanjivi pop za čudna vremena

“I dalje nisam baš načisto s tim da sam ja sad pjevač, ali se počinjem slagati s producentima koji su rekli “Pero, nisi dobar pjevač, ali je karizmatičnost veća nego da to pjevaju neke vrsne pjevačice. Kad smo radili album ‘2’, Coki je čuo demosnimke koje sam ja otpjevao i tako je sve krenulo. Rekao sam okej i počeo od onda pa do dan-danas tražiti taj neki ego koji bi stajao iza mog pjevanja. Nije mi lako, ali imam dovoljno godina da to prebrodim kroz nekakve trikove”, kaže frontmen Mayalesa Petar Beluhan u povodu novog albuma Simbol za Sunce, a zanimljivo je da u novoj postavi Mayalesa nema nijedne prateće pjevačice. Jutarnji