Ovi s juga bi mogli nešto i naučiti od ovih gore

Hrvatski šampioni u odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, male međimurske općine, po stopi odvajanja stale su uz bok najnaprednijim europskim sredinama, dok hrvatski prosjek ostaje ispod 20 posto, a neki se gradovi, među kojima i županijska središta, još uvijek nalaze na nuli. Rezultati su to Preliminarnog izvješća Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada po općinama i gradovima. Od deset općina i gradova s najvišom stopom odvajanja u Hrvatskoj, devet je iz Međimurske županije. Međutim, kada pogledamo ostatak Hrvatske, vrijedi ona stara – što južnije, to tužnije. Posebno se ističu područja uz nacionalne parkove i more, gdje se otpad u manjoj mjeri ili gotovo i ne odvaja. Green