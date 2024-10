Arhitekturom protiv korupcije

Dugo očekivani “Megalopolis” Francisa Forda Coppole je prekrasan nered. To je film predivnog izgleda, smješten u futurističku verziju New Yorka inspiriranu starim Rimom, gdje su sobe raskošne, svjetlo je uvijek nevjerojatno lijepo, a lica glumaca kao da imaju nezemaljski sjaj. Ali ispod sve te ljepote nalazi se nekoherentna priča, neobično ravan niz izvedbi i režiser koji je izgleda izgubio svoj put. “Basna” je podnaslov filma, ali njegova pouka je možda neočekivana: Pazi što želiš. To je priča o čovjeku s divljom ambicijom: Cesar Catilina (Adam Driver), arhitekt/vizionar koji nastoji prepraviti Novi Rim u utopiju. Na putu mu je gradonačelnik Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), koji želi zadržati stare, korumpirane običaje grada; između njih je Ciceronova kći Julia (Nathalie Emmanuel), koja voli Cesara i smatra da je njezina odanost podijeljena. Raport nije oduševljen, a mišljenja su podijeljena i među forumašima.