Praznik u Novom Rimu

Navikli smo gledati filmove koji su poput drugih filmova jer su tako financirani. To je uvijek nešto za što se već dokazalo da će donijeti novac. Poput čipsa za koji znate da stvara naviku, a “Megalopolis” je nov, rekao je Coppola u intervjuu za Reuters putem Zooma dok je boravio na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje je film prikazan. Adam Driver glumi Cesara Catilinu, arhitekta i znanstvenika koji želi poboljšati fikcijsku verziju New Yorka nazvanu Novi Rim, pri čemu dolazi u sukob s gradonačelnikom Franklynom Cicerom, koji više voli autoritet i institucije od promjena. Na pitanje je li film alegorija za njegov životni put filmaša, 85-godišnji redatelj je odgovorio kako su to svi njegovi filmovi. HRT