Zagreb može ispod zemlje - pitanje je može li ispod crte

Ne vidim razloga zašto se metro ne bi izgradio u Zagrebu. Ne mora biti svugdje niti pod zemljom. Nekakva kombinacija različitih linija, dijelom već postojećih, te željezničkih pravaca koji se nalaze iznad prometnica, mogla bi funkcionirati kao metro, pojasnio je Goran Vlastelica, profesor na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu u podcastu za Bauštelu. Sve prateće konstrukcije i geotehnički radovi u slučaju visokih razina podzemnih voda zahtjevniji su i skuplji te predstavljaju veće financijsko opterećenje nego gradnja u stijeni. S aspekta tla, gradnja je moguća, tlo nije problem, pitanje je samo koliko to košta…