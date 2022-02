Guilty pleasure

Hrvoje Horvat, Večernji: Odgovor na pitanje “može li Dora biti gora?” vjerojatno se krije u činjenici da niti Eurosongovsko natjecanje ne može biti gore nego što jest, i to već podosta godina zaredom. Stoga je i Dora suštinski nepotrebna pojava, važna samo onima kojih se izravno tiče. Značaj Eurosonga toliko je estetski mizeran, a samo natjecanje kulturološki nebitno, da domaća javnost i stručna kritika sve više Doru osjećaju kao provokaciju…

Aleksandar Dragaš, Jutarnji: Da smo poslali Akleu, napokon bismo se na Eurosongu prezentirali poput moderne zemlje ili barem glazbene scene. No, ako je Aklea bila previše “radikalna”, zaista je šteta što je slatka i simpatična Mia Negovetić s jednostavnim, ali efektnim poluakustičnim i plesnim popom When It Comes To You, koji je i radi američkog Little Big Shots iskustva izvela zavidnom ležernošću, ostala kratkih rukava.