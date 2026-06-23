Ako sumnjaš u sebe, možda si na dobrom putu

Je li uspjeh ono što stvorimo ili ono što osjećamo? Moderno društvo pobjednicima smatra ljude s golemim postignućima i bogatstvom, no povijest nudi posve drugačiju lekciju. Michelangelo Buonarroti, autor Davida i stropova Sikstinske kapele, bio je ultimativni renesansni čovjek – bogat, slavan i priznat kao genij. Ipak, u svojim je privatnim zapisima i kasnijim godinama vlastiti rad smatrao uzaludnim, a sebe “čovjekom male vrijednosti”. Njegova borba s osjećajem neispunjenosti, koju je dijelio i Da Vinci, dokazuje da vanjski trijumfi ne jamče unutarnji mir, sugerirajući da se istinski smisao krije daleko od samih postignuća. The Culturist