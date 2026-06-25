Microsoft Copilot transformira uredski rad: Od jednokratnog chata do trajnog radnog prostora - Monitor.hr
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Dosadnu rutinu dam AI-u

Microsoft Copilot transformira uredski rad: Od jednokratnog chata do trajnog radnog prostora

Microsoft je u 2026. godini značajno unaprijedio Copilot, odmaknuvši se od koncepta jednokratnog chata prema trajnim, kolaborativnim alatima poput Copilot Pages i Notebooks. Umjesto pukog generiranja teksta, AI se sada fokusira na eliminaciju sitnih, repetitivnih zadataka koji troše do 40% produktivnosti. Integriran u Word, Excel i Teams, Copilot automatizira sažetke sastanaka s akcijskim planovima, omogućuje uređivanje tablica prirodnim jezikom te rješava problem “nespretnih nacrta”. Uz novi alat Workflows, korisnici mogu jednostavno automatizirati svakodnevne procese poput provjere e-mailova i statusa projekata bez potrebe za programiranjem. Večernji


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06.01.2024. (12:00)

Tipka za AI

Nakon 30 godina, Microsoft priprema revoluciju na tipkovnicama


Ova inovacija označava prvi značajniji dodatak tipkovnicama u posljednjih trideset godina. Copilot, već integriran u Bing, Office i Windowse, postat će središnji način interakcije s Windowsima. Ova nova tipka će biti smještena desno od razmaknice, a pritiskom na nju, korisnici će imati pristup širokom spektru Copilotovih mogućnosti, uključujući chat, generiranje slika i izvršavanje raznih zadataka. Prve tipkovnice s ovom inovacijom bit će predstavljene na CES-u u Las Vegasu, uz očekivano puštanje u prodaju od veljače ove godine. Tim događajem, kažu iz Microsofta, “započinje era AI PC-a”. (Bug)