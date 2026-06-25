Dosadnu rutinu dam AI-u



Ova inovacija označava prvi značajniji dodatak tipkovnicama u posljednjih trideset godina. Copilot, već integriran u Bing, Office i Windowse, postat će središnji način interakcije s Windowsima. Ova nova tipka će biti smještena desno od razmaknice, a pritiskom na nju, korisnici će imati pristup širokom spektru Copilotovih mogućnosti, uključujući chat, generiranje slika i izvršavanje raznih zadataka. Prve tipkovnice s ovom inovacijom bit će predstavljene na CES-u u Las Vegasu, uz očekivano puštanje u prodaju od veljače ove godine. Tim događajem, kažu iz Microsofta, “započinje era AI PC-a”. (Bug)