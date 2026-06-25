Dosadnu rutinu dam AI-u
Microsoft Copilot transformira uredski rad: Od jednokratnog chata do trajnog radnog prostora
Microsoft je u 2026. godini značajno unaprijedio Copilot, odmaknuvši se od koncepta jednokratnog chata prema trajnim, kolaborativnim alatima poput Copilot Pages i Notebooks. Umjesto pukog generiranja teksta, AI se sada fokusira na eliminaciju sitnih, repetitivnih zadataka koji troše do 40% produktivnosti. Integriran u Word, Excel i Teams, Copilot automatizira sažetke sastanaka s akcijskim planovima, omogućuje uređivanje tablica prirodnim jezikom te rješava problem “nespretnih nacrta”. Uz novi alat Workflows, korisnici mogu jednostavno automatizirati svakodnevne procese poput provjere e-mailova i statusa projekata bez potrebe za programiranjem. Večernji