Dani Ultravoxa i slave

Gledajući popis pjesama, čini se da je Bajaga imao zanimljiv koncept težišta na prvom albumu bez propuštanja svih onih hitova po koje je publika došla. Ne znam po što sam točno ja došao na koncert, vjerojatno sam imao želju da me te pjesme vrate u dane mladosti, prvih pijanki, prvih poljubaca i prvih slomljenih srca. Ako to nisam u potpunosti dobio, to nije zato što to nije moguće, naprotiv, jest moguće upravo zato što je apsurdno. I to nikako nije do gospodina Bajage, već do toga što su ti dani davno iza nas, kao što su i drugovi s kojim smo te pjesme slušali sad “rasuti po celom svetu”, a neki i onkraj njega. Sve stvari imaju svoje vrijeme, a mladosti je vrijeme u prošlosti. Ivan Laić za Ravno do dna