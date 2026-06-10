Migracije diljem Zemlje kroz povijest: Ljudsko kretanje jedna je od najstarijih značajki čovječanstva - Monitor.hr
Danas (10:00)

Oduvijek smo voljeli putovati, a negdje i ostati

Migracije diljem Zemlje kroz povijest: Ljudsko kretanje jedna je od najstarijih značajki čovječanstva

Dok su se drevne migracije odvijale tisućljećima, projekti poput Genographic Projecta tvrtke National Geographic nastoje mapirati te rute analizom DNK preko milijun ljudi. Ipak, kritičari upozoravaju da takvi testovi riskiraju biološku redukciju identiteta, koji je zapravo kulturni konstrukt. Znanost potvrđuje da je rasa društvena, a ne biološka kategorija te da su moderni ljudi genetski daleko sličniji nego što se čini, što potkopava ksenofobne narative o migrantima. Ovaj kratki animirani video kanala Insider Science prikazuje prapovijesne migracije čovjeka diljem planeta. Kroz dramatičnu 3D animaciju globusa i žute strelice, video ilustrira kako se Homo sapiens širio iz Afrike prije otprilike 200.000 godina. Open Culture


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07.02.2023. (13:00)

Mlađe generacije, uključujući i one u Europi, sve su mobilnije

Svaki treći čovjek u svijetu rado bi napustio svoju zemlju

14 Reasons Why People Emigrate

Čak 36 posto ljudi bi emigriralo iz svoje zemlje, pokazuju rezultati ankete koju je Institut Gallup International  proveo u 57 država. O tome u intervjuu za DW govori predsjednik Instituta Kančo Stojčev: “U usporedbi s prethodnim studijama, registrirali smo blagi porast emigracijskog potencijala. Mlađe generacije, uključujući i one u Europi, sve su mobilnije. Siromašno, urbano stanovništvo u mnogim dijelovima svijeta, a posebno u tzv. zemljama u razvoju, očajnički želi otići na bolje mesto. Vrlo uspješni ljudi iz malih zemalja često ne vide dovoljno potencijala za razvoj svojih vještina na malom tržištu. Naša studija otkriva da bi oko trećina odrasle populacije u svijetu bila spremna emigrirati. U trenutnim globalnim okolnostima to je vjerojatno norma, ali želim naglasiti da, premda je naš indikator vrlo općeg karaktera, on je i dobar pokazatelj subjektivnog opažanja odnosa između mjesta u kojem neka osoba živi i kvalitete života koji ona očekuje ili želi.” Deutsche Welle