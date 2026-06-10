Oduvijek smo voljeli putovati, a negdje i ostati
Migracije diljem Zemlje kroz povijest: Ljudsko kretanje jedna je od najstarijih značajki čovječanstva
Dok su se drevne migracije odvijale tisućljećima, projekti poput Genographic Projecta tvrtke National Geographic nastoje mapirati te rute analizom DNK preko milijun ljudi. Ipak, kritičari upozoravaju da takvi testovi riskiraju biološku redukciju identiteta, koji je zapravo kulturni konstrukt. Znanost potvrđuje da je rasa društvena, a ne biološka kategorija te da su moderni ljudi genetski daleko sličniji nego što se čini, što potkopava ksenofobne narative o migrantima. Ovaj kratki animirani video kanala Insider Science prikazuje prapovijesne migracije čovjeka diljem planeta. Kroz dramatičnu 3D animaciju globusa i žute strelice, video ilustrira kako se Homo sapiens širio iz Afrike prije otprilike 200.000 godina. Open Culture