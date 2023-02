Čak 36 posto ljudi bi emigriralo iz svoje zemlje, pokazuju rezultati ankete koju je Institut Gallup International proveo u 57 država. O tome u intervjuu za DW govori predsjednik Instituta Kančo Stojčev: “U usporedbi s prethodnim studijama, registrirali smo blagi porast emigracijskog potencijala. Mlađe generacije, uključujući i one u Europi, sve su mobilnije. Siromašno, urbano stanovništvo u mnogim dijelovima svijeta, a posebno u tzv. zemljama u razvoju, očajnički želi otići na bolje mesto. Vrlo uspješni ljudi iz malih zemalja često ne vide dovoljno potencijala za razvoj svojih vještina na malom tržištu. Naša studija otkriva da bi oko trećina odrasle populacije u svijetu bila spremna emigrirati. U trenutnim globalnim okolnostima to je vjerojatno norma, ali želim naglasiti da, premda je naš indikator vrlo općeg karaktera, on je i dobar pokazatelj subjektivnog opažanja odnosa između mjesta u kojem neka osoba živi i kvalitete života koji ona očekuje ili želi.” Deutsche Welle