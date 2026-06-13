Napad nožem u Belfastu, koji je počinio tražitelj azila, izazvao je nasilne desničarske prosvjede i sukobe s policijom, potaknute strahom od migranata i lažnim glasinama o naoružavanju paravojski. Politolog Dejan Jović upozorava na rizik obnove povijesnih katoličko-protestantskih tenzija ako građani uzmu pravdu u svoje ruke. Istovremeno, Velika Britanija prolazi kroz duboku političku krizu praćenu padom popularnosti laburista premijera Starmera i jačanjem desnog populizma Nigela Faragea, što ozbiljno ugrožava dugogodišnji kozmopolitski i multikulturalni identitet zemlje.

Dodatne napetosti stvara Farageovo povezivanje s radikalnom sjevernoirskom strankom TUV, koja osporava odredbe Sporazuma na Veliki petak, što bi moglo ugroziti opstanak samog Ujedinjenog Kraljevstva izazivanjem otpora u Škotskoj i među katolicima. U ovakvom stanju duboke političke neizvjesnosti i polarizacije društva, javlja se potreba za stabilnošću, pri čemu bi kralj Charles III. svojim autoritetom mogao odigrati ključnu ulogu simbola jedinstva ako situacija postane potpuno dramatična. tportal