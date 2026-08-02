Osvježenje, ne samo zbog pive
Mikroklimatska oaza na Žitnjaku: Kako uklanjanje asfalta ruši temperaturu za 29 °C
Pretvaranjem nekadašnjeg asfaltiranog parkirališta na zagrebačkom Žitnjaku u urbani vrt s više od 40 stabala, stvoren je prostor koji se prirodno hladi. Mjerenja su pokazala da je temperatura propusnih površina u vrtu čak 29,1 °C niža u odnosu na okolni asfalt (22,4 °C prema 51,5 °C), dok je temperatura zraka niža za oko sedam stupnjeva. Zahvaljujući uklanjanju betona, obnovi tla mikorizom i uporabi propusnih materijala, omogućeno je zadržavanje vode i pasivno hlađenje. Nije reklama za lokaciju, već predstavljanje vrijednih ideja. Jutarnji