Oni su neki drugi svijet
Ovako Šveđani krpaju pukotine i rupe na asfaltu
This is how Sweden repairs potholes in minutes without stopping traffic. pic.twitter.com/zs1SzG7itf
— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) February 22, 2026
This is how Sweden repairs potholes in minutes without stopping traffic. pic.twitter.com/zs1SzG7itf
— HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) February 22, 2026
Na autocesti A94 između Münchena i Passau kolnik se urušava samo nekoliko godina nakon otvaranja zbog problema s DSH-V asfaltom. Tanki sloj, zamišljen da smanji buku i poboljša sigurnost, pokazao se nedovoljno otpornim na vremenske uvjete i prometno opterećenje. Površina se ljušti i drobi, što je dovelo do ograničenja brzine na 80 km/h. Sanacija je brža nego kod klasičnog asfalta, no izaziva zastoje i financijski teret za privatnog partnera u projektu javno-privatnog partnerstva. DSH-V ostaje izazov unatoč svojim prednostima. Autonet
Porozni asfalt razlikuje se od konvencionalnog po izostavljanju finih agregata, što ostavlja otvorene šupljine i omogućuje propusnost vode. Čvrstoća se postiže dodavanjem vlakana ili polimernog veziva. Koristi se na cestovnim prilazima, parkiralištima i u novim stambenim zonama, smanjujući rizik od poplava i nakupljanja vode na površini. Osim funkcionalnosti, pruža trajnost i ekološki doprinos boljem odvodnjavanju. Revija HAK
Kineski znanstvenici pokazali su da dodavanjem 6–9 % ulja u regenerirani asfalt on gotovo u potpunosti vraća čvrstoću i gustoću svježeg asfalta. Tajna je u “slobodnom volumenu” između molekula – ulje sprječava udruživanje asfaltena i djeluje poput emulgatora. Ukratko: loše ulje + stari asfalt = dobra cesta. Ako vam ne valja maslinovo ulje, ne očajavajte – možda ste upravo dobili građevinski materijal. Nenad Raos za Bug
Pave Robotics, robots that autonomously seal cracks in asphalt, aiming to make road repairs cheaper and more efficient than traditional methods.
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 18, 2025
U Velikoj Britaniji, po prvi put, testirana je nova površina ceste s dodatkom grafena. Inovativni materijal obećava duži vijek trajanja cesta, smanjeno trošenje i bolju otpornost na oštećenja. Grafen, 200 puta jači od čelika, čini ceste izdržljivijima i ekološki prihvatljivijima. Revija HAK
Znanstvenici sa Sveučilišta Swansea i King’s Collegea razvili su asfalt koji sam popravlja pukotine pomoću sićušnih spora ispunjenih recikliranim uljima. Kad se asfalt ošteti, ulja se oslobađaju i zatvaraju pukotine unutar sat vremena. Ova inovacija može produljiti životni vijek cesta do 30 % i smanjiti potrebu za skupim popravcima. Osim što bi vozači mogli zaboraviti na rupe, korištenje biomase umjesto naftnih derivata čini cestogradnju održivijom. Iako su daljnja istraživanja nužna, samokrpajući asfalt zvuči kao san svakog vozača (i cestara). Revija HAK
Watch this in action now. Amazing what modern tech can do.
This is actually AI applied in real life pic.twitter.com/Uc1RudKh4i
— tphuang (@tphuang) October 6, 2024
Dio autoceste koji povezuje Peking, Hong Kong i Makao proširen je i potpuno obnovljen korištenjem autonomne građevinske mehanizacije za postavljanje i valjanje asfalta. Za polaganje i ravnanje asfalta korišteno je ukupno deset autonomnih vozila, velikih građevinskih strojeva. Prvo je tu bio 20-metarski polagač asfalta, potom šest 13-tonskih cestovnih valjaka s čeličnim valjcima te tri 30-tonska s gumenim valjcima. Svi oni su dijelom autoceste prolazili u formaciji, autonomno, vođeni pametnim algoritmima i sustavima pozicioniranja, preciznima do u centimetar. Autonet
Zbog toga su ceste bijele, ali vlasti tvrde da nisu klizavije, ovaj premaz ne smanjuje sigurnost. Vapneno mlijeko sastoji se od ugašenog vapna i vode. Njegova bijela boja učinkovito odbija sunčevo zračenje. U ljetnom razdoblju obloga ceste koja je njime prekrivena može imati 10 do 15 stupnjeva nižu temperaturu od netretiranog kolnika. Učinkovitost ovog sloja traje nešto više od tjedan dana ako ne pada kiša. Revija HAK
Glavni motiv za promjenu je smanjenje buke, koju uzrokuje tvrđa površina betonskih cesta. Koje su osnovne razlike između ovih tipova kolnika? Betonske ceste su izdržljivije i manje zahtijevaju popravke. Međutim, održavanje asfaltnih cesta je jednostavnije, a snijeg i led brže se tope na njima. Asfaltni kolnici također pružaju bolje prianjanje, čineći ih sigurnijima u prometu. (HAK)