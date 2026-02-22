Na autocesti A94 između Münchena i Passau kolnik se urušava samo nekoliko godina nakon otvaranja zbog problema s DSH-V asfaltom. Tanki sloj, zamišljen da smanji buku i poboljša sigurnost, pokazao se nedovoljno otpornim na vremenske uvjete i prometno opterećenje. Površina se ljušti i drobi, što je dovelo do ograničenja brzine na 80 km/h. Sanacija je brža nego kod klasičnog asfalta, no izaziva zastoje i financijski teret za privatnog partnera u projektu javno-privatnog partnerstva. DSH-V ostaje izazov unatoč svojim prednostima. Autonet