Isključi da ti račun ne svijetli

Za kuhanje u mikrovalnoj pećnici posebno je pogodna ona hrana koja će zadržati više hranjivih tvari ako je se kuha kraće i sa što manje tekućine. Primjerice, povrće koje sadrži mnogo vitamina C bolje je kuhati u mikrovalnoj pećnici zato što je kuhanje u njoj kraće te se tako zadržava više tog vitamina nego kada se isto povrće kuha u vodi. Ista je situacija i s drugim hranjivim tvarima koje su topive u vodi. Stručnjaci prema tome zaključuju da ne samo da se ne treba bojati hrane iz mikrovalke nego u određenim slučajevima može biti čak i zdravija. Index, health.harvard.edu