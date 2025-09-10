Mikrovalne pećnice troše struju i kad ne rade, godišnje potroše i do 35 kWh, ako su stalno uštekane - Monitor.hr
Isključi da ti račun ne svijetli

Mikrovalne pećnice troše struju i kad ne rade, godišnje potroše i do 35 kWh, ako su stalno uštekane

Taj iznos možda ne izgleda značajan, no kada se pridoda potrošnji ostalih uređaja – aparata za kavu, pisača, televizora, kabelskih prijamnika, punjača – ukupni gubitak energije može doseći i do 10 posto mjesečnog računa za struju. Mikrovalne pećnice, kad su aktivne troše oko 4 kWh neprekidno održavaju unutarnje krugove aktivnima i osvjetljavaju digitalne zaslone. Taj fenomen poznat je kao ‘fantomsko opterećenje’ ili ‘vampirska energija’. Na tportalu predlažu: isključivanje iz struje preko noći, spajanje na tzv. “pametne kablove” ili čak korištenje mjerača energije.


