Dnevna doza Milanovića

“Postoje ljudi koji se osjećaju sigurno kad imaju novac. Meni je to manje bitno. Ja se osjećam sigurno kad znam da postoji zakon. I Šoškočaninu bih to napravio, vjerojatno, a Pupovca pozivam da se pozabavi Šoškočaninom, jer vidim da opet divlja po mrežama, to je zaista nepristojno i potpuno prijetvorno ponašanje, da ne kažem perfidno. Kad su razbijali ćirilične ploče na hrvatskim institucijama u Vukovaru, koje su tamo postavljene temeljem ustavnog zakona, zakona i statuta Grada Vukovara, ja sam morao biti Srbin, a ne on”, rekao je Milanović, referirajući se na mauzolej vođe srpske oružane pobune Vukašina Šoškočanina u Borovu. “Pupovac je bio u koaliciji s Glavašem do prije godinu dana. Glavaš je držao Plenkovićevu vladu. Gdje je tad bilo srce junačko, da nešto kaže?” (video N1 ima još živopisnih izjava, 21:25)