Poštovani gospodine predsjedniče, a vi ste... divljak, da prostite

U svim tim anketama Milanović osvaja bar dvotrećinsku većinu ili preko toga. Odgovor na ovo mogu dati samo iz svoje vlastite dvojbe, za druge se ne bih usudila jer ne znam, a kod mene je ona sljedeće naravi. Dakle, Milanović, s jedne strane, drastično bode i vrijeđa bolji odgoj i građanski ukus koji zaziva uljudnu i argumentiranu raspravu o svemu što je predmet narodnog interesa pa onda i javnoga novca koji u svemu iznikne iz parketa kao ključno popratno pitanje. Želimo čvrstu raspravu, to da. Oštru. Izravnu kao oštrica samostrela, i to. Ali pristojno artikuliranu. Zato se fizički naježim na Milanovićev vokabular slika i prispodoba kojima oponente, s mefistofelovskom nasladom, sravnjuje sa zemljom. Ali s druge je strane taj osjećaj, koji žiga kao žgaravica ravno iz trbuha, da se ovdje kod nas izlizala do stupnja opće prijevare sva ta šuplja etiketa političkih krugova tipa ”poštovani kolege zastupnici”, ”činimo sve što je u našoj moći da…”, ”hvala vam na ovom pitanju”, ”izvolite uvaženi gospodine rektore” i ”pričekajmo da nadležne institucije odrade svoj posao”. Kojekakve vlasti i drmatori prijetvorno glume finjaka, ali uzduž i poprijeko podvaljuju muda pod bubrege… piše Sanja Modrić za Telegram