Hladno bilo

Jutarnji list donosi intervju sa Kekinom: “U “Kući bez krova” želio sam obuhvatiti neka prostranstva, doživljaje i krajolike iz svoga djetinjstva, ali i iz doba sazrijevanja i odrastanja, pa sve do sadašnjeg života i ovih, mrzim taj izraz, srednjih godina. Govorim o obitelji, prijateljstvu, ljubavi…”

Zoran Stajčić za Ravno do dna piše: Album „Kuća bez krova“ upravo je ‘pucketavi led pod nogama’, masivni komad onoga što se nekad karakteriziralo kao ‘adult orientated rock’, oliti rock za starije, veliki nostalgični trip utkan u zvuk glazbenih stilova kakvima Kekin sebe izlaže kad želi odmoriti dušu i ‘skine outfit’ frontmena Hladnog piva.

I Muzika.hr ima recenziju albuma: “‘Kuća bez krova’ je ipak vrlo intimno djelo, politika je ovdje samo u tragovima i uvijek u osobnom kontekstu… Ponegdje se zalomio gitaristički riff, no album se temelji na springsteenovskoj kombinaciji gitare i klavira s tim da je na kraju uvijek premoćan fokus na vokalu.”

Prvi singl s albuma – Reno4

Recenziju je napisao i Aleksandar Dragaš za Jutarnji: “Adolescentske ljubavi i brak u srednjim godinama, bezbrižno krstarenje cestom i ne uvijek ugodno putovanje kroz život, odrastanje i roditeljstvo, domovina i tuđina, osobna sreća i društvena neuroza, dobri i loši momci…”