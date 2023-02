Svakog dana u svakom pogledu sve više zarađujem

Vodik jest idealan jer njegovo gorenje ne zagađuje atmosferu; proizvodi samo vodu. No to se ne može reći za trenutnu proizvodnju. Zagovornici fosilnih goriva pa i vodika iz fosilnih goriva su oni koji sada imaju ekstraprofite. U njih ubrajamo i SAD. Oni itekako imaju utjecaja na EU pa zato (zbog trenutne situacije) koriste priliku da uprljaju zeleni vodik. No, ratovi oko energije tek su počeli i za Hrvatsku je od presudne važnosti da pokrene vlastitu industriju OIE i vodika. Neki stručnjaci odbacuju kritike da za vodik nemamo vremena, navodeći da se radi o izlikama, jer je elektroliza danas visokoučinkovita, komercijalna tehnologija. Poziva i na iskorištavanje trenutka u zadnjim godinama odlučujućeg desetljeća za okretanje od fosilnih goriva. Treba razmišljati o odnosima ulaganja u atomsku fisiju i fuziju i u obnovljive izvore energije. Faktograf