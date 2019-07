Miljenko Jergović: Još jedna lijepa posveta Borki Pavičević

Zašto “rastrojenog mladića” nazivam degenerikom? Zato što on to jest, u kulturnom, socijalnom i antropološkom smislu riječi. On je, razbijajući macolom, dijelom ograde ili poklopcem za šaht oplemenjujući fragment javnoga prostora, umjetninu koja pripada svima i zajednicu ujedinjuje estetskim skladom i djetinjom začudnošću, u stvarnom i u simboličkom smislu protagonist degenerirane, duboko bolesne i obezuljuđene zajednice. Kao degenerik on zajednicu čini degeneriranom, ili je degenerirana zajednica od njega učinila degenerika – piše Miljenko Jergović o čovjeku koji je porazbijao Pozdrav Suncu u Zadru.