Izraz “idiot” uvredljiv je i može povrijediti nečije dostojanstvo, ugled ili čast, no to samo po sebi ne može opravdati kaznenopravne ili civilnopravne sankcije u demokratskom društvu. U njemu ne postoji pravo “da se ne bude uvrijeđen”, a posebno se to odnosi na političare i državne dužnosnike, objašnjava stručnjakinja za medijsko pravo i slobodu izražavanja Vesna Alaburić u tesktu za Telegram.