Korona nastava

Najveći udio poroda u Hrvatskoj po dobi majke, 34%, zabilježen je u dobnoj skupini rodilja 30 do 34 godine. Slijede porodi majki u dobi 25 do 29 godina u udjelu od 27%, a 19% poroda je zabilježeno kod majki u dobi 35 do 39 godina, dok su porodi u ostalim dobnim skupinama u znatno manjim udjelima (gore grafikoni). HZJZ generalno kaže da sve manji broj žena odlučuje roditi u dobi koja je, prema biološkim i medicinskim kriterijima, optimalna za rađanje. Ovdje izvještaj. 24 sata