Od 2010. do kraja 2018. godine Porezna je uprava kod 970 građana utvrdila nesrazmjer između iskazanog dohotka i stečene imovine u ukupnom iznosu od 1,425 milijarde kuna. Do kraja 2016. na ove se novce plaćalo porez od 36%, a od 2017. povećan je na 54%, ali su zastarni rokovi skraćeni na 6 godina, što znači da poreznici ove godine mogu gledati samo do 2013. godine. Novi list…