Europa ove godine pleše na Rim Tim Tagi Dim

To je to pitanje, da li nam to koristi ili nam odmaže. Za razliku od drugih relativno popularnih izvođača, mi ipak nismo estrada, a Eurosong je prije svega estrada. A opet, iako dakle nismo estrada, veći dio svoga postojanja trudimo se komunicirati s više ljudi nego što bi nam inače “pripalo” kao alter rock bandu. Sa svojim akcijama zaletimo se kao gusari u generalnu populaciju i onda se vraćamo svojoj osnovnoj publici koja nije jako široka. Slično je s Eurosongom, došli smo do širokih masa, ali ne primarno zato da im se svidimo, da postanemo popularniji, nego, kao i uvijek, s namjerom da ih malo prodrmamo, da se se neki i razljute. Buka