Ode arap, dođe Arapin

Ako se dogodi bananizacija Siska, do koje će sigurno doći ako projekt Zagreb na Savi u svom postojećem prijedložno/programskom obliku i MOL objedine svoje snage, jadna majka Zagrebu. Nema druge, prijevremeni izbori moraju u Zagrebu uključiti raspravu o novoj razvojnoj viziji grada na Savi. Nema više: ‘Ja stalno delam’. Bitno je znati: kaj se dela. Hrvatski glavni grad koji 2014. godine hoće na Savi oponašati Beograd, bez obzira što bi time mogao utopiti Sisak, zbilja treba novi sociogram koji svojom gradogramatikom dopire i do Siska. Kakav je to glavni grad koji, planirajući svoj razvoj, ne vidi nikog drugog, čak niti Sisak koji mu je eto, gotovo u predgrađu?!, piše H-Alter.