Zaključane škole - ključ do sigurnosti?

Prosvjed roditelja zato što je, bez njihova znanja, u školu njihove djece prebačen dječak koji je verbalno i fizički zlostavljao učenike u drugoj školi te je nastavio sa zlostavljanjem i u novoj sredini, ministar obrazovanja opisuje kao balvan-revoluciju i ne pruža nikakvo rješenje koje bi u dogledno vrijeme zaustavilo zlostavljanje. Takav ministar u sustavu obrazovanja nema što raditi. Smatra li on da su roditelji koji štite svoju djecu od zlostavljača jednaki četnicima koji su postavljali balvane na ceste i kasnije krenuli u krvavi pokolj po Hrvatskoj? Pa kakvo je to ponašanje i kakav je to rječnik jednog ministra prema roditeljima koji su sami, kao i njihova djeca, žrtve zlostavljača kojem sustav ne može stati na kraj. Vanja Moskaljov za tportal