Privid izbora

“Novogodišnje odluke su iste kao one u Korizmi, kad ljudi kažu da neće jesti čokoladu, manje će se debljati, ali nigdje nitko ne spominje međuljudske odnose, da će biti bolji ljudi, više slušati”, kaže psihologinja Mirjana Krizmanić u razgovoru za N1. Nije to jedino što joj smeta: “Sve je stres. Dođem kući, soba je u neredu, stres, dijete hoće da se s njim igram, stres. To su normalne životne situacije, to su životni problemi… S depresijom je ista stvar, to je pomodarstvo”.