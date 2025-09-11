The truth is (still) out there

Astronomi su u srpnju zabilježili dosad neviđenu pojavu – izboj gama-zraka (GRB 250702B) koji se ponavljao tijekom cijelog dana, što je 100 do 1.000 puta dulje od tipičnih GRB-ova. Detektiran teleskopima Fermi i Einstein Probe, precizno je lociran pomoću ESO-ovog VLT-a i potvrđen Hubbleom u galaksiji udaljenoj milijardama svjetlosnih godina. Porijeklo ostaje nejasno: moguć je kolaps neobične zvijezde ili zvijezda koju je uništila crna rupa. Daljnja promatranja Webbom i VLT-om trebala bi razjasniti ili dodatno zamagliti ovaj kozmički misterij. bug