I dalje nema švercanja

Parklife je mnoge razveselio viješću da će se dvonacionalni riječni park izgraditi na zemljištu koje je nekoć bilo namijenjeno za dio američko-meksičkog graničnog zida. Pogranični grad Laredo u Teksasu bio je odustao od izgradnje betonskog i čeličnog zida koji je prijetio odvajanjem grada i njegovih stanovnika od rijeke Rio Grande – ali su ugovori o izgradnji otkazani nakon žustre kampanje Koalicije No Border Wall. Umjesto toga, dužnosnici Lareda rade s kolegama preko granice u Nuevo Laredu, Tamaulipas, na zajedničkoj viziji stvaranja zone ekološke obnove između dva grada. Projekt od 1.000 hektara obuhvatit će dionicu dugu gotovo dva kilometra duž urbanih jezgri rijeke, uokvirenu mostovima i amfiteatrom, plus rekreacijsko područje dugo pet kilometara. Dvonacionalni most povezat će građane SAD-a i Meksika sa zajedničkim prostorom zajednice – podložan carinskoj provjeri. Green