Mladi do 25. godine neće plaćati porez na dohodak

Ministar financija spremio je porezne izmjene, usmjerene na mlade poduzetnike i mlade ljude općenito. Mlade do 25. godina, a koji su zaposleni – takvih u Hrvatskoj ima 121.000 – potpuno bi se oslobodilo od plaćanja poreza na dohodak, a mladi od 25 do 30 godina starosti plaćali bi polovinu poreza na dohodak. Ministar Marić smanjuje i PDV s 25% na 24%, dok bi se tvrtkama s do 7,5 milijuna kuna prihoda godišnje porez na dobit smanjio sa sadašnjih 20 na 12 posto. Večernji…