Razvoj memeologije

Slika je nastala 2005. godine, a na njoj je tada četverogodišnja Zoë Roth, koja se osmjehnula svom ocu dok je gledala gašenje požara jedne kuće u naselju u Sjevernoj Karolini (požar je bio vježba vatrogasaca). Obitelj Roth unajmila je menadžera i odvjetnika te su postavili originalnu kopiju memea 16. travnja na 24-satnu aukciju, koju je osvojio 3F Music, glazbeni studio sa sjedištem u Dubaiju koji posjeduje još nekoliko skupocjenih NFT-ova.

