Disco kugla više ne bliješti kao prije
Mladi sve manje izlaze: Visoke cijene, mobiteli i novi trendovi prazne noćne klubove
Pandemija i digitalizacija trajno su izmijenile navike mladih, pa je klupska scena u Hrvatskoj i Europi u krizi. Prema sociologu Krešimiru Kroli, ključni razlozi za pad posjećenosti su previsoke cijene, nesigurnost (osobito za žene) te okretanje zdravijem životu bez alkohola. Ipak, osnivač portala Klubskascena.hr Goran Tomašević ističe da je elektronička scena u Hrvatskoj i dalje snažna. Dok standardni klubovi gube publiku, scena se podijelila na dvije krajnosti: intimniji soft clubbing te hiperhedonističke narodnjačke klubove zasnovane na statusnom dokazivanju. tportal