Kad je plesanje postalo stres, a TikTok stalni DJ

Zbog epidemiološke situacije i dalje su zatvoreni noćni klubovi uz iznimku nekolicine narodnjačkih pa mladi Zagrepčani i oni koji u gradu studiraju i žive pronalaze načine da se druže, a u nedostatku mjesta čine to na otvorenim javnim površinama. Tako se već godinu i pol sele po gradu, od HNK-a sve do Jaruna i razvijaju nove načine druženja koji su nekom po volji, a nekomu nisu. Problem imaju s policijom koja nedosljedno reagira pa ih jednom tjera s površine ispred Državnog arhiva da bi drugi put samo promatrala i pazila na red. Stožer za ovo nije našao rješenje jer nigdje nije izričito zabranjeno okupljanje na otvorenom pa se mladi pitaju što smiju i gdje. Jutarnji list