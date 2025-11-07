Generacija Z sve rjeđe ide u klubove: glazba, cijene i društvene mreže krivi za pad izlazaka - Monitor.hr
Danas (21:00)

Kad je plesanje postalo stres, a TikTok stalni DJ

Generacija Z sve rjeđe ide u klubove: glazba, cijene i društvene mreže krivi za pad izlazaka

Klupska kultura gubi popularnost među generacijom Z. Razlozi uključuju promjene u glazbi – današnji hitovi naglašavaju nedostižno bogatstvo, stvarajući nelagodu, dok glazba iz doba financijske krize poticala bijeg i zabavu. Druge prepreke su strah od snimanja kamerama, visoki troškovi izlazaka i neprijateljska atmosfera u klubovima. Pandemija i prelazak društvenog života online dodatno su ubrzali trend. Podaci pokazuju da samo četvrtina generacije Z još izlazi u klubove, dok mnogi radije biraju kućnu zabavu i streaming. Index


