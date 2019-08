Mladi vozači u Zagrebu: Bez vozačke, naoružani, bježe policiji

“Ne preostaje nam drugo nego zaključiti da se policija upregnula u otvoreni ideološki progon ljevice. Nisu to više izolirani incidenti ostrašćenih političara radikalne desnice, od kojih svako malo slušamo zlonamjerne interpretacije, laži i uvrede o pobjednicima u Drugome svjetskom ratu; ovaj put, sama je policija isplanirala, organizirala, sazvala i održala sastanak s organizatorima velikog skupa – a za to je potrebna organizacija, namjera, volja i uvjerenja: da bi se organizatorima kumrovečkog sijela reklo kako ‘vrijeđaju osjećaje hrvatskog naroda’, za to morate imati čvrst stav, i morate misliti da govorite ono što treba govoriti, ali nadasve – ili ne imati pojma o ulozi policije u demokratskom društvu, ili tu ulogu namjerno poništavati”, piše Boris Pavelić za Novi list.