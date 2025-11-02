Krava koja bi mogla „utrljati“ put zdravlju

Istraživanje predstavljeno na Međunarodnom simpoziju o autohtonim pasminama otkrilo je da mlijeko buše, domaće pasmine goveda, sadrži visok udio polinezasićenih masnih kiselina (EPA, DHA, CLA, ALA) i bioaktivnih tvari s potencijalnim antikancerogenim i protuupalnim djelovanjem. Uz povoljan omjer masnih kiselina i nutritivnu kvalitetu, buša bi mogla postati temelj razvoja funkcionalnih mliječnih proizvoda. Time bi ova skromna, ali izdržljiva pasmina dobila novu ekonomsku i zdravstvenu vrijednost, pridonoseći očuvanju genetske raznolikosti i održivom ruralnom razvoju. Agroklub