A misliš si, pa neće valjda

Ove će godine preko zagrebačkog aerodrome prijeći oko tri i pol milijuna putnika, a da samo svaki deseti uzme taksi do Zagreba, uz niži prosjek cijene vožnje od stotinjak kuna, riječ je o poslu vrijednom oko 40 milijuna kuna godišnje. Jutarnji piše kako ondje danas vlada – kaos. Samo dio vozača taksira na za to određenom mjestu, stajalištu ispred terminala, za što plaćaju 20 eura mjesečno, a imaju – jednu vožnju dnevno. Ostali rade na poziv i dosad su skupljali putnike na parkiralištu, no otkako je aerodrom počeo naplaćivati parking 27 kuna (pa makar i dvije minute), putnike skupljaju na prvom katu, na terminalu za odlaske, ili na busnom stajalištu. Dodatni je problem što svi taksisti sami određuju svoju cijenu, jedino što je moraju imati jasno istaknutu.