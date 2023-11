Na autopilotu

Njemačka stručna organizacija TÜV svake godine provede više od deset milijuna tehničkih pregleda i sve to sintetizira u svoj izvještaj. U vozilima starima do tri i pet godina, ali i ukupno, pobjednik je VW Golf Sportsvan. Slijede VW T-Roc i T-Cross kod vozila starih do pet dogina. Ono što je nama u Hrvatskoj zanimljivo su vozila starijih godišta, do sedam godina, dominira Mazda CX-3 (6,5 posto grešaka i 68.000 prosječnih kilometara). Na dnu je jedan model prestigao pretposljednju Daciju Logan, a to je Tesla Model 3. Cijeli popis donosi Revija HAK.